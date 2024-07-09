سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء بنهاية التعاملات، عند أسعاره بمنتصف تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2140 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2751 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3210 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3669 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 25680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2356.5 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم، بانخفاض 0.12%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.