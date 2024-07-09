بعد أول اجتماع لحكومة مدبولي.. استقالة وزيرين من إدارة شركتين كبيرتين

كتبت- شيرين صلاح:

تقدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير المالية اليوم الثلاثاء باستقالتهما من إدارة شركتين كبيرتين بمصر، حسبما جاء في بيانات الشركتين على موقع البورصة الإلكتروني.

جاء ذلك خلال أول اجتماع اليوم الثلاثاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للحكومة الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، في إفصاح مرسل من الشركة على البورصة، إنها تلقت استقالة حسن الخطيب، من عضوية مجلس الإدارة، وكذلك عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس.

كما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قبولها استقالت أحمد أشرف علي كجوك من تمثله لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وتولى المهندس حسن الخطيب منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منذ الأسبوع الماضي وأيضا أحمد كجوك وزيرا للمالية، عقب حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

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