وزير المالية يستقيل من مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى

كتبت- أمنية عاصم :

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قبولها استقالت أحمد أشرف علي كجوك من تمثله لشركة مصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

أوضحت المجموعة في إفصاح مرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، أن تلك الاستقالة جاءت في إطار تعيينه وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة.

وتأسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة عام 2007، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في العام ذاته، وهى متخصصة في مجال تطوير العقارية بجانب مشاركة الشركة في المشروعات الاستثمار السياحي.