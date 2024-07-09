استقالة وزير الاستثمار من إدارة إيديتا للصناعات الغذائية

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، في إفصاح مرسل من الشركة على البورصة اليوم الثلاثاء، إنها تلقت استقالة حسن الخطيب، من عضوية مجلس الإدارة، وكذلك عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس.

وأوضحت الشركة، جاء ذلك في ضوء توليه منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الحكومة الجديدة.

ووفق الإفصاح، جاري عرض استقالة الوزير على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذا الشأن.

وتولى المهندس حسن الخطيب منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منذ الأسبوع الماضي عقب حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وتأسست إيديتا للصناعات الغذائية عام 1996، وتعمل في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا، ولدى الشركة خمسة مصانع إنتاج في مصر، ومصنع في المغرب، وشبكة من مراكز التوزيع في كلا البلدين حيث تقع جميع مصانع الإنتاج داخل المناطق الصناعية.