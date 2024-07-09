طلعت مصطفى: 4.3 مليار دولار مبيعات ساوث ميد في 6 أيام

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابصة تحقيق مبيعات بلغت 340 مليار جنيه "7.1 مليار دولار" حتى 8 يوليو 2024 مقابل 47 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بمعدل زيادة 7 أضعاف.

وأوضحت المجموعة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، أن مشروع ساوث ميد على البحر المتوسط حقق مبيعات قياسية بلغت 200 مليار جنيه "4.3 مليار دولار" في 6 أيام عمل منذ فتح البيع.

تابعت المجموعة، أن تلك المبيعات القياسية جعلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أسرع وأكبر شركة تحققق تلك المبيعات لمشروع واحد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وذكرت المجموعة، أن مشروع بنان في المملكة العربية السعودية حقق مبيعات غير مسبوقة بقيمة تقدر بحوالي 40 مليار جنيه منذ إطلاقة في مايو 2024 متفوقاً على مستهدفات مبيعات السنة الأولى في شهرين فقط.

وتوقعت المجموعة، أن تدفع تلك المبيعات ربحية المجموعة والعائد على حقوق الملكية لمستويات غير مسبوقة خلال السنوات القادمة.

وأشارت المجموعة، أن لديها مصادر أخرى كبيرة للعملات الأجنبية مثل قطاع الفنادق الضخم للمجموعة الذي من المتوقع تحقيقه أكثر من 300 مليون دولار إيرادات مجمعه.

وأوضح إفصاح المجموعة، أن قطاع الفنادق يضم 3500 غرفة تشغيلية وتستهدف الشركة زيادة ما يقدر بحوالى 5 ألف غرفة.

ووفق المجموعة في الإفصاح فإنه من المتوقع زيادة مبيعات المجموعة لهذا العام من الأرباح قبل الضرائب بحوالي 41 مليار جنيه مصري خلال 4 إلى 5 سنوات قادمة بالإضافة إلى 30 مليار جنيه من الأرباح قبل الضرائب من المبيعات التى بلغت 145 مليار جنيه بنهاية 2023.