أول دولة خليجية تعتزم فرض ضريبة على الدخل.. ما التفاصيل؟

كتبت- شيرين صلاح:

قدم مجلس الشورى في سلطنة عُمان مشروع قانون بشأن فرض ضريبة للدخل إلى مجلس الدولة في تطور هام للسياسة المالية في السلطنة.

وتعتبر عُمان أول دولة خليجية تفرض ضريبة دخل على كل الأفراد، لتتراوح بين 5 و 9%.

وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قدم في عام 2022 حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع، حسب موقع العربية.

وأوضح موقع سكاي نيوز، أنه "إذا كنت عُماني فعليك ضريبة إذا دخلك السنوي بتجاوز المليون دولار أما المقيم فلازم يتجاوز دخلك 100 ألف دولار".

وذكر سكاي نيوز، أن هناك 11 دولة عربية تطبق ضريبة الدخل مثل المغرب والجزائر والعراق بنسب تصل إلى 2% وترتفع حسب الدخل قد تصل إلى 38% في المغرب و40% في موريتانيا.

كانت سلطنة عمان حققت فائضا في الميزانية بقيمة 147 مليون ريال بنهاية أبريل الماضي، وفق العربية.

وسجلت الإيرادات العامة للدولة 3.744 مليار ريال بانخفاض 15% على أساس سنوي في الفترة المذكورة، فيما تراجع الإنفاق العام أيضا 7% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار ريال تقريبا.