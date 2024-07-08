ساويرس: دعم رواد الأعمال في صعيد مصر أمر حيوي



كتب - منى الموجي و علاء حجاج

قال أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم، إن دعم الثقافة في مصر ولاسيما صعيد مصر أمر هام جدا.

وأضاف خلال فعاليات إطلاق مركز جيميناي سينماتيك، أن دعم المواهب الإبداعية ورواد الأعمال في صناعة السينما أمر هام وحيوي ويساعد في تحقيق أهداف الدولة التنموية في السنوات المقبلة

جدير بالذكر أن مركز جيميناي سينماتيك تم إطلاقه اليوم بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بهدف دعم وتنمية الشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر في صعيد مصر بداية من بني سويف وحتى أسوان.

وبحسب مدة البرنامج المقدرة بعامين يستهدف مساعدة ودعم 150 شركة ناشئة وصغيرة بالصعيد وتوفير 90 فرصة عمل.