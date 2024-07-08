إطلاق جيميناي سينماتيك لدعم رواد أعمال القطاع الفني بصعيد مصر
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كتب- منى الموجي وعلاء حجاج:
قال عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، أن مركز جيميناي سينماتيك بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، أن جيميناي سينماتيك سيكون هدفه دعم وتنمية الشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر في صعيد مصر بداية من بني سويف وحتى أسوان.
أضاف خلال فعاليات الإعلان وإطلاق جيميناي سينماتيك، أن المركز الذي سيتم إطلاقه بالأقصر سيقدم الدعم والتطوير والتدريب لرواد الأعمال والموهوبين والمبدعين في القطاعات التجارية والفنية.
وأوضح أن جيميناي تركز على تطوير وخدمة الصناعات الثقافية والفنية، لدمج التكنولوجيا في صناعة السينما والإبداع، وهو قطاع واعد ويحتاج لمزيد من الاستثمار بحسب توما.
قال توما إن مركز جيميناي سينماتيك سيعمل على دعم الفنانين والموهوبين في محافظات الصعيد على خلق طرق للاستدامة الاقتصادية من خلال فنهم ومواهبهم.
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