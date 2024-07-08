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خريطة الأسعار: انخفاض الأرز والسكر وارتفاع الحديد والذهب يخسر بمنتصف التعاملات

02:22 م الإثنين 08 يوليه 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز والسكر والدواجن واللحوم والبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الطماطم والخيار ومواد البناء، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وتراجع الذهب بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

انخفاض الأرز واللحوم وارتفاع الجبن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

خريطة الأسعار أسعار الأرز السكر الدواجن بوابة السلع المحلية
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