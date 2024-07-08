مذكرة عاجلة من المستلزمات الطبية للمركزي لإنهاء تكدس الشحنات بالموانئ

القاهرة- مصراوي:

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تقدمت بمذكرة عاجلة لمحافظ البنك المركزي الدكتور حسن عبد الله لإنهاء تكدس الشحنات الخاصة بالقطاع في الموانئ.

وأوضح في بيان اليوم الاثنين من الشعبة، أن ذلك جاء للتأكد من صحة إصدار قرار بعدم الافراج عن رسائل المستلزمات الطبية الا بموافقة البنك المركزي.

وأشار إلى أن المذكرة تناشد الدكتور حسن عبد الله التدخل العاجل لحل تلك الازمة مع وضع آلية لمنع تكرار تكدس الشحنات بالموانئ مستقبلا، خاصة أن المستلزمات الطبية في أغلبها تعد من الضرورات لإنقاذ الحياة.

وذكر عبده أن أصناف كثيرة من المستلزمات والأجهزة الطبية يتم استخدامها في غرف العمليات وغرفة الرعاية المركزة وأثناء النقاهة من العمليات المختلفة وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليل حجم استخدامها.

وأضاف أن البنك المركزي كان يعامل المستلزمات معاملة الدواء والسلع الاستراتيجية بمنحها الأولوية في تدبير العملات الأجنبية لسرعة الافراج عن شحناتها.

وأكد رئيس الشعبة أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية سيعقد اجتماعا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة هذه التطورات الحكومية وما تمثله من دفعة قوية للقطاع الخاص وللاقتصاد القومي بوجه عام، إلى جانب إعداد ورقة عمل برؤية قطاع المستلزمات الطبية حول ما يحتاجه القطاع من إجراءات عاجلة لحل مشكلاته والأهم زيادة مساهمته في الناتج المحلي المصري والصادرات المصرية.

وقال إن اجتماع الشعبة سيناقش أيضا الأثر السلبي لما يتردد عن صدور قرار للبنك المركزي المصري بعدم الإفراج عن أي شحنات للمستلزمات الطبية إلا بعد العرض عليه، مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المختلفة منذ ستة أسابيع.

وأوضح عبده أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المستلزمات الطبية خاصة الجوانتيات المعقمة المستخدمة في غرف العمليات وجوانتيات الفحص الطبي والماسكات وبعض الأجهزة الطبية الأخرى بنسب تتراوح بين 60 و100%، مع نقص حاد في مخزون المستلزمات الطبية بالأسواق ولدي المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الطبي والمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المختلفة.

وأكد: نتطلع إلى تدخل محافظ البنك المركزي لإنهاء تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ.