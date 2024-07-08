موبكو للأسمدة توقع اتفاقية لشراء الأمونيا الخضراء بتكلفة 890 مليون دولار

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" اتفاقية لشراء الأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية 890 مليون دولار.

أوضحت الشركة، في بيان أرسلته للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أنه الاتفاق تم بين شركة يارا النيرويجية وشركة دمياط للأمونيا الخضراء والتي ساهم فيها كلاً من الشركة المصرية القابضة " إيكم " والتى تمتلك نسبة 31.47% من رأس مال شركة موبكو للأسمدة.

وأضاف البيان المرسل للشركة اليوم، أن الاتفاقية تعكس الثقة في المشروع ومناخ الاستثمار في مصر حيث يصل حجم الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً من خلال توليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 480 ميجا وات.

وتابعت الشركة، أن المشروع يهدف إلى إنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة الإنتاجية المتاحة بشركة موبكو ومن المتوقع بدء التشغيل عام 2027.

وأوضحت الشركة، أن المشروع يأتي في إطار تطبيق سياسة الدولة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتأسست شركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" عام 1998م. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2015. متخصصة في صناعة الأسمدة النيتروجينية.

وتتخصص الشركة في إنتاج اليوريا المحببة كمنتج أساسي، والأمونيا كمنتج وسيط.