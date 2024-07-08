صادرات الصناعات الغذائية ترتفع إلى 2.7 مليار دولار بأول 5 أشهر من 2024

كتبت- شيرين صلاح:

كشف المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع بحوالي 30% خلال أول 5 أشهر من 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال 5 أشهر الأولى من 2024 نحو 2.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيان من المجلس اليوم الاثنين.

وحسب البيان، تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، بقيمة 1408 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 30%.

وجاءت بعدها صادرات الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار بنسبة نمو 58% وتمثل 22% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 191 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 11%، حسب البيان.

وصادرات الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 129 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 28%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 370 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 7%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 205 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 13%.

ووفق البيان، جاءت صادرات السودان في المركز الثاني بقيمة 176 مليون دولار ونسبة نمو 70%، وصادرات فلسطين بقيمة 156 مليون دولار ونسبة نمو 50%.

وفي المركز الرابع جاءت ليبيا بقيمة 129 مليون دولار ونسبة نمو 20%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 129 مليون دولار ونسبة نمو 28%، ثم هولندا بقيمة 121 مليون دولار محققة نسبة نمو 97%.

وفي المركز السابع جاءت صادرات إسبانيا بقيمة 109 مليون دولار محققة نسبة نمو 126%، ثم إيطاليا بقيمة 101 مليون دولار ونسبة نمو 19%، ثم الأردن بقيمة 97 مليون دولار ونسبة نمو 18%.

وفي المركز العاشر الجزائر بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 50% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023، حسب بيان المجلس.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 176 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 73 مليون دولار.

ويليها إسبانيا بقيمة صادرات 109 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 61 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة صادرات 121 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 60 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة صادرات 93 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 55 مليون دولار.

وفي المركز الخامس صادرات فلسطين بقيمة صادرات 156 مليون دولار وقيمة نمو 52 مليون دولار، ثم الجزائر بقيمة صادرات 95 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 32 مليون دولار.

وفي المركز السابع جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 129 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 28 مليون دولار، ثم الصومال بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 25 مليون دولار.

وفي المركز التاسع جاءت السعودية بقيمة صادرات 205 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 24 مليون دولار. وفي المركز العاشر البرازيل بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 22 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 269 مليون دولار وبنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

ويليها الدقيق والنشاء بقيمة 241 مليون دولار، محققة نسبة نمو 63%، والفراولة المجمدة بقيمة 206 مليون دولار ونسبة نمو 25%، والسكر بقيمة 161 مليون دولار ونسبة تراجع 11%.

وفي المرتبة الخامسة العصائر بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 95%، ثم الزيتون المخلل والمصنع بقيمة 122 مليون دولار ونسبة نمو 125%، ثم زيوت الطعام بقيمة 120 مليون دولار ونسبة نمو 176%،

وفي المرتبة الثامنة جاء الخضار المجمد بقيمة 110 مليون دولار ونسبة نمو 21%، ثم محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 104 مليون دولار ونسبة نمو 28%. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 94 مليون دولار ونسبة نمو 28%.