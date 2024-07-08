سعر الذهب اليوم في مصر يهبط ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في بداية التعاملات، مقارنة بأسعاره بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 2140 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2753 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 نحو 3212 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3671 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25696 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2380 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في بداية تعاملات الأمس، بزيادة بانخفاض 0.48%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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