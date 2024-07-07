مصادر: إطلاق الشريحة الإلكترونية في أكتوبر بشرط

كتب - علاء حجاج:

قالت مصادر بسوق المحمول إن تفعيل منظومة الشريحة الإلكترونية Esim سيتم خلال الفترة من منتصف سبتمبر المقبل أو النصف الأول من شهر أكتوبر بشرط تجاوز اختبار جمعية GSM.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أن تنظيم الاتصالات بانتظار مراجعة وإختبار جمعية GSM العالمية لمنظومة تشغيل الشريحة الإلكترونية.

ومن المفترض بحسب المصادر أن يستقبل تنظيم الاتصالات زيارة وفد من GSM بنهاية الشهر الجاري لمراجعة المنظومة من الناحية الفنية، ليتم بعدها إطلاق الخدمة رسمياً.

من جانب أخر أوضحت مصادر قريبة الصلة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تنظيم الاتصالات قام بالاختبار للتشغيل التجريبي لمنظومة الشريحة الإلكترونية وحققت نجاحاً، وذلك استعداداً لاختبار جمعية GSM.

وبحسب المصادر فأن موعد مراجعة وفحص جمعية GSM سيكون بنهاية شهر يوليو الجاري، وإذا لم تنجح الاختبارات سيتم تأجيل إطلاق المنظومة لحين الحصول على موافقة GSM، والتي لن تتم سوى بالإدراج في موعد جديد للمراجعة والذي لن يكون قبل شهر يناير المقبل.

وبحسب المصادر فأن تنظيم الاتصالات تعاقد مع شركة تكنولوجيا معلومات مصرية لإدارة المنظومة وإدارة قواعد البيانات وحفظها وفي انتظار مراجعة GSM لتفعيل الخدمة.

جدير بالذكر أن جمعية GSM أو النظام العالمي للاتصالات المحمولة، هي منظمة تمثل مصالح مشغلي شبكات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، وهي مسئولة فنياً كجهة محايدة تنظيم العلاقات الفنية بين مشغلي الاتصالات في الدول المختلفة.