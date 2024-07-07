تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 7 يوليو

كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3648 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3704 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3241 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2778 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25928 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.