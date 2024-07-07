إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 7 يوليو

03:45 م الأحد 07 يوليو 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3648 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3704 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3241 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2778 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25928 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد ارتفاعه عالميا.. هل تتأثر أسعار الذهب بالسوق المحلي؟

إعلان

إعلان

* بالصور.. ظهور سمكة الأسد السامة على شواطئ الساحل الشمالي
* بينها "ريفو".. زيادات جديدة في أسعار الأدوية
* الكيلو وصل 35 جنيها.. شعبة الخضروات توضح أسباب ارتفاع البطاطس بالأسواق
* تقرير دولي: الجنيه قرب مستواه العادل ونتوقع ارتفاعه أمام الدولار قريبا