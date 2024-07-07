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مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

03:45 م الأحد 07 يوليه 2024

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.84% عند 28602 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 117.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 111.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 6.3 مليون جنيه.

‎كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.72% عند مستوى 28364 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.

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