الذهب العالمي يصعد لأعلى مستوى بأسبوعين مع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، مدفوعة بتوقعات بخفض مجلس البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بعد تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقرر الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعه خلال 2024، لتتراوح في نطاق 5.25 و5.50%.

وصدرت بيانات التوظيف الشهرية الأمريكية، والتي أظهرت إضافة وظائف أكثر من المتوقع لكن مع ارتفاع البطالة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، إضافة الاقتصاد الأمريكي 206 آلاف وظيفة في يونيو، مقارنة بـ 218 ألفًا في مايو وبتوقعات أشارت إلى إضافة 200 ألف وظيفة فقط.

وقال تاي وونغ، من نيويورك لوكالة رويترز، إن بيانات سوق العمل الأمريكية والتي أوضحت تراجع طلبات الحصول على إعانة، تشير إلى أنه من المتوقع خفض معدل الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر المقبل.

ووفق وكالة رويترز، ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة الأمريكية لأول مرة الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الأشخاص المسجلين في قوائم البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام قرب نهاية يونيو، بما يتوافق مع التباطؤ التدريجي في سوق العمل.

وبعد البيانات الأمريكية، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما يجعل الذهب الملاذ الآمن لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وحسب وكالة رويترز، يتوقع خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة خلال الاجتماع بنسبة كبيرة، ويؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا حينها.