خريطة الأسعار: ارتفاع اللحوم والبيض والدواجن والذهب اليوم الأحد بالأسواق

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض، والحديد والأسمنت بينما تراجعت أسعار كيلو البصل، والسمك المكرونة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء وموقع سوق العبور، وارتفع الذهب مجدداً خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

ارتفاع اللحوم والدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم وتراجع البصل في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة بسوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع طفيف لأسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)