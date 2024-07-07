قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2153 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2769 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2392 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء أمس الجمعة، بزيادة 1.5%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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