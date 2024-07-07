الكيلو وصل 35 جنيها.. شعبة الخضروات توضح أسباب ارتفاع البطاطس بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار البطاطس شهدت ارتفاعات خلال الأيام الماضية في الأسواق.

وأضاف النجيب أن أسعار كيلو البطاطس بين 20 و25 جنيها في سوق الجملة لتباع بين 25و 30 جنيها بالأسواق.

وأرجع النجيب، ارتفاع أسعار البطاطس إلى إنتهاء موسم الحصاد، وأغلب البطاطس الموجودة في الأسواق مخزنة من الموسم الماضي، وبالتالي كلما قل المعروض منها بالأسواق كلما زاد السعر.

وتزرع مصر نحو 400 ألف فدان بطاطس، يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) التى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما تزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية، وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير، وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى، بحسب تقارير وزارة الزراعة.