وزير البترول يجتمع مع قيادات الوزراة لمواجهة تحديات الإنتاج

كتب- أحمد والي:

ناقش المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، مع عدد من قيادات هيئة البترول والوزارة، سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز وأهم الموضوعات ذات الأولوية والتي يجب العمل عليها من أجل زيادة معدلات الإنتاج والعمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

ووفقاً للبيان الصادر من الوزارة اليوم الأحد، أكد بدوي أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسي في ظل أهميتها كموارد الطاقة الأساسية لمصر في الوقت الحالي من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية.

وشدد الوزير على أن قطاع البترول يدرك أهمية دوره المؤثر في دفع النمو الاقتصادي بكافة القطاعات والذي يقوم بالأساس على الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية.

وأضاف بدوى أن ذلك يستدعي تكاتف كل الجهود والعمل معاً كفريق عمل واحد لتوظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة التحديات الخاصة بالتراجع الطبيعي في حقول الإنتاج وإيقافه وعودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة.

وأكد على أن الكوادر البشرية في كافة المواقع البترولية هي العصب الرئيسي لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج البترولي، وهو ما يتطلب دعمها وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية ودعم الكوادر المسئولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج.

ووجه بدوي القيادات بالتواجد جنباً إلى جنب مع العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية والمتابعة الميدانية من منطلق الدور الرئيسي في دعم الكوادر البشرية في أداء مهامها وتمكينها من العمل في بيئة عمل محفزة وآمنة ودعمهم بكل الإمكانيات التي تمكنهم من تجاوز التحديات الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.

ولفت بدوي إلى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتي سيتم بذل مجهودات من أجل استغلالها إلا أن زيادة الإنتاج من المصادر التقليدية من الزيت الخام والغاز تأتي كحلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفعالية.

وشدد بدوي على أهمية منظومة السلامة في الحقول والمواقع الإنتاجية في إطار توفير بيئة عمل آمنة، كما أكد على أهمية الشفافية والوقوف على كافة التحديات وفي الوقت نفسه استغلال كافة المقومات والعوامل الإيجابية للعمل على حلها من خلال تكاتف الجهود بين كل قطاعات العمل المختلفة داخل الكيانات البترولية والتي تؤدي أدواراً مكملة لبعضها.

وحضر الاجتماع علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وسمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعلاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني.

ووفق البيان، كما حضر الاجتماع أحمد مصطفى، وكيل الوزارة للإنتاج، وحسانين محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، وخالد البدري، وكيل الوزارة للمشروعات، ومحمد محيي، نائب رئيس الهيئة للاتفاقيات والاستكشاف، وأحمد الخليفة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، وتامر إدريس، نائب رئيس الهيئة للإنتاج، ووليد أنور، نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.