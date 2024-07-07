شعبة الخضروات: موسم المانجو يبدأ مبكرا هذا العام والأسعار في المتناول

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المانجو هذا العام مستقرة عند أسعار العام الماضي، وسط توقعات بوفرة في المحصول.

وأضاف النجيب أن متوسط سعر كيلو المانجو في سوق الجملة يتراوح بين 20 جنيها و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بمتوسط سعر يتراوح بين 30 و50جنيهًا بالأسواق حتى الآن، باختلاف الأنواع.

وأشار النجيب، إلى أن الأصناف الموجودة بالأسواق هي الزبدية والعويس والفونس والهندي والصديقة والصنارة وهي أصناف الإسماعلية.

وأوضح النجيب، أن موسم المانجو بدء مبكرا هذا العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى لظهور أنواع مانجو الإسماعيلية كالعويس والفص قبل موعدها.

وتنتج الإسماعيلية نحو ثلث إنتاج مصر من المانجو، ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة من المانجو في مصر نحو 310 آلاف فدان من بينها نحو 120 ألف فدان في الإسماعيلية، بحسب تصريح سابق، لحسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، لمصراوي.

وتتضمن أشهر الأصناف الإسماعيلاوي المفضلة لدى الكثير: الزبدية والعويسي والسكري والصديقة والتيمور.