75 جنيها للكيلو بالمزرعة.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت تراجع في الأسعار، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 75 جنيها اليوم بالمزرعة مقابل 80 جنيها قبل أسبوع، بانخفاض 5 جنيهات.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن تراوح اليوم في الأسواق بين 80 و85جنيها، مقابل 90 و95 جنيه للكيلو قبل أسبوع.

وأرجع السيد تراجع الأسعار، إلى هدوء الطلب بعد موسم عيد الأضحى وتشبع الأسر بلحوم الأضاحي، فالفترة بعد موسم العيد من كل عام تشهد هدوءا في الطلب على كافة أنواع اللحوم سواء البيضاء "الدواجن" أو اللحوم الحمراء.

وتابع السيد، أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل المربيون تبيع كميات كبيرة من دوراتها خوفا من النفوق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.