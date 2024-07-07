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ارتفاع اللحوم والدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

12:05 م الأحد 07 يوليو 2024

اللحوم

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كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والجبن الأبيض والرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول، والمكرونة ، واللحوم، والدواجن، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.83 جنيه، بتراجع 82 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 61.2 جنيه، بزيادة 2.35 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.1 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.84 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.47 جنيه، بتراجع 58 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 33.59 جنيه، بزيادة 53 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 68.23 جنيه، بزيادة 77 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.35 جنيه، بزيادة 4 قروش.

لتر زيت الذرة: 121.58 جنيه، بزيادة 3.4 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 419.85 جنيه، بزيادة 14.37 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.64 جنيه، بزيادة 89 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 24.88 جنيه، بتراجع 1.62 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.38 جنيه، بزيادة 88 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 117.81جنيه، بتراجع 9.61 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 245.56 جنيه، بتراجع 7.11 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29 جنيها، بتراجع جنيهين.

كيلو المسلى الصناعي: 119.16 جنيه، بزيادة 13.57 جنيه.

اللحوم الدواجن أسعار الأرز أسعار السلع
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