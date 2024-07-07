قرار جديد من الرقابة المالية بشأن عرض الشراء المقدم على السويدي إليكتريك

كتبت- شيرين صلاح:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مدة فترة سريان عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إليكترا انفسمنت هولدينج ريستريكتد ليمتد الإماراتية للاستحواذ على 24.5% من أسهم رأسمال شركة السويدي إليكتريك، حسب إفصاح للرقابة المالية على البورصة اليوم الأحد.

ووفق الإفصاح، فإن سعر العرض المقدم من شركة إلكترا الإماراتية 1.05 دولار للسهم الواحد، على أن يتمد سريان العرض لمدة يوم واحد إضافي لينتهي غدا الاثنين بدلاً من اليوم الأحد لتصبح فترة سريان العرض 21 يوم عمل.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.