ارتفاع الطماطم وتراجع البصل في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي في سوق العبور اليوم الأحد، بينما تراجعت أسعار كيلو البصل، والخيار الصوب، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و10.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 12 و17 جنيها.

البصل بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و20 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و11 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و12 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6.5 جنيه و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و25 جنيها.

تفاح مصري بين 15 و29 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.