ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة بسوق العبور اليوم الأحد

كتب- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والجمبري خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و75 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و130 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 210 جنيهات و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و170 جنيها، بتراجع 15 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 و330 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.