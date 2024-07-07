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ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

09:56 ص الأحد 07 يوليه 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع):159.43 جنيه، بزيادة 2.32 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 169.59 جنيه، بزيادة 37 قرشا.

أسعار البيض ارتفاع أسعار البيض مركز معلومات مجلس الوزراء
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