ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد بشكل طفيف، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 109.64 جنيه، بزيادة 89 قرشا، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 94.72 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.56 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.