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ارتفاع طفيف لأسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

09:54 ص الأحد 07 يوليه 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد بشكل طفيف، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38429 جنيها، بزيادة 95 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40200 جنيه، بزيادة 200 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2101 جنيه، بزيادة 21 جنيها.

أسعار الحديد والأسمنت مجلس الوزراء الحديد الأسمنت
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