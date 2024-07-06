سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت بنهاية التعاملات، عند أسعاره في بمنتصف تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهىة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2143 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2756 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3220 جنيها للجرام.

واستقى سعر الذهب عيار 24 إلى 3674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 25720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2392 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء أمس الجمعة، بزيادة 1.5%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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