ارتفاع أسعار الأرز والمكرونة وانخفاض الجبن الأبيض بالأسواق اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز المعبأ والفول المعبأ والدقيق المعبأ والمكرونة وزيت الذرة واللبن السائب والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس، بينما انخفضت أسعار السكر والجبن الأبيض وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي :

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.65 جنيه، بارتفاع 1.06 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 58.85 جنيه، بزيادة 5.96 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.67 جنيه، بزيادة 3.16 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.44 جنيه، بتراجع 11.52 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 38.05 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 33.06 جنيه، بزيادة 1.57 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.14 جنيه، بتراجع 39 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.59 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 118.18 جنيه، بارتفاع 19.02 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.48 جنيه، بارتفاع 20.12 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.75 جنيه، بارتفاع 3.67 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.5 جنيه، بتراجع 1.3 جنيه.

كيلو الفول السائب: 42.5 جنيه، بزيادة 1.34 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 127.42 جنيه، بانخفاض 5.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 252.67 جنيه، بتراجع 35 قرشا.

كيلو اللبن السائب: 31 جنيها، بارتفاع 1.98 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 105.59 جنيه، بزيادة 9.29 جنيه.