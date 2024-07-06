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BBC

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:26 ص السبت 06 يوليه 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي ، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38333.33 جنيه، بتراجع 2151.44 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40000 جنيه، بتراجع 736.67 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2080 جنيه، بزيادة 211.8 جنيه.

أسعار الحديد حديد عز الأسمنت
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