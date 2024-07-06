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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

11:25 ص السبت 06 يوليه 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا خالد:
ارتفع متوسط أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 108.75 جنيه، بارتفاع 3.67 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.
ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 93.88 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.62 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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