10 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد :

استقرت أسعار الحضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم السبت، عند مستوياتها أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس بين 12 و17 جنيها.

البصل بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة بين 5 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و15 جنيها.

الخيار البلدي بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6.5 جنيه و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و25 جنيها.

تفاح مصري بين 15 و29 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.