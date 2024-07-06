سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم السبت ارتفاعه ببداية التعاملات، حيث قفز الجرام بنحو 20 جنيها، مقارنة بأسعاره بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 2143 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2756 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3220 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2392 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء أمس الجمعة، بزيادة 1.5%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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