قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بالتعاملات المسائية



كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 10 جنيهات بنهاية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2133 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2743 جنيها للجرام.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3200 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 24 نحو 3657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 25600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2360 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء أمس الخميس، بزيادة 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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