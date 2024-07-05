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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد واللحوم وارتفاع الذهب

04:17 م الجمعة 05 يوليه 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتب- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والحديد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض البلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

8 جنيهات لكيلو البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض أسعار اللحوم والعدس والجبن الرومي بالأسواق اليوم الجمعة

قفزة في سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات

خريطة الأسعار أسعار اللحوم الذهب
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