إعلان

BBC

"هيرمس" تتصدر تداولات 5 شركات للوساطة المالية خلال أسبوع بالبورصة

04:10 م الجمعة 05 يوليه 2024

شركة المجموعة المالية هيرميس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

تصدرت 5 شركات سمسرة ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو من حيث قيمة التداولات بسوق داخل وخارج المقصورة و بورصة النيل بحصة سوقية بلغت 52.4 % من إجمالي السوق.

وتصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز اأول بقيمة تداولات بلغت 4.03 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 14.2% وبحجم تداولات بلغت 585.40 مليون ورقة منفذة.

وجاءت إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثاني لتسجل قيمة التداولات بلغت 3.83 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 13.5% وبحجم تداولات بلغت 396.33 مليون ورقة منفذة.

ويلي إي إف جي هيرمس، شركة التجاري الدولي للسمسرة والأوراق المالية في المركز الثالث لتسجل قيمة التداولات 2.71 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 9.6% وبحجم تداولات 378.41 مليون ورقة منفذة.

واحتلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية المركز الرابع لتسجل قيمة التداولات 2.40 مليار جنيه وبحصة سوقية تصل لـ 8.5% وبحجم تداولات بلغت 1.04 مليار ورقة منفذة.

وسجلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات قيمة تداولات 1.88 مليار جنيه لتحتل المركز الخامس بحصة سوقية تصل لـ 6.6% وبحجم تداولات بلغت 767.3 مليون ورقة منفذة.

شركة هيرميس شركات الوساطة المالية بورصة النيل الأوراق المالية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد واللحوم وارتفاع الذهب

إعلان

إعلان

أول تصريح لوزير التعليم الجديد: سافرت أمريكا وحصلت على دورات تدريبية في جامعات مثل هارفارد
إخلاء شواطئ بالإسكندرية حفاظًا على أرواح المصطافين.. ماذا يحدث في عروس المتوسط؟ (فيديو وصور)
مجدي الجلاد: "أونا" أكبر مجموعة إعلام إلكترونية في مصر.. و"المصري اليوم" تجربة متفردة - فيديو