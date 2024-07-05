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المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يقفز بنسبة 2.16% خلال أسبوع

03:04 م الجمعة 05 يوليه 2024

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كتبت- أمنية عاصم :

صعد مؤشر 30 EGX بنسبة 2.16 % خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو ليسجل 28364 نقطة في الإغلاق مقابل 27766 نقطة في بداية الأسبوع.

وسجل مؤشر70 EGX صعوداً بنسبة 0.46% ليسجل 6222 نقطة، وارتفع مؤشر 100 EGX بنسبة 0.81 % ليحقق 9056 نقطة، وحقق مؤشر الشريعة الإسلامية صعوداً بنسبة 1.20% ليسجل 2768 نقطة.

حقق إجمالي القيمة السوقية ارتفاعاً بنحو 1.97% حيث بلغت 1.90 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الحالى 197.9 مليار جنيه مقابل 197.1 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
وقاستحوذت الأسهم على 8.98% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 91.02% خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.

البورصة مؤشر 30 EGX البورصة المصرية
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