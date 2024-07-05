انخفاض أسعار اللحوم والعدس والجبن الرومي بالأسواق اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم :

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والعدس والجبن الرومى خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار المسلى الصناعي وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي :

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.59 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 52.89 جنيه، بزيادة 64 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.51 جنيه، بزيادة 84 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 83.34 جنيه، بتراجع 74 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 36.32 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.49 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 61.92 جنيه، بتراجع 2.84 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.59 جنيه، بتراجع 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 99.16 جنيه، بتراجع 14 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.36 جنيه، بتراجع 2.66 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.08 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.8 جنيه، بتراجع 23 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.16 جنيه، بزيادة 42 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 132.73 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 253.02 جنيه، بتراجع 3.12 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.02 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 96.3 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.