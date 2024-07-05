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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

11:20 ص الجمعة 05 يوليو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت متوسط أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 105.08 جنيه، بتراجع 1.73 جنيه، بحسب بيانات بوابة الأسعار.
ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 91.52 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118.53 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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