أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الجمعة

كتب- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 63 و67 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 210 جنيهات و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و185 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 و320 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.