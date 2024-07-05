سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات

كتب- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت ببداية التعاملات عند أسعاره بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2117 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2721 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3175 جنيها للجرام.

وسعر الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 25400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2360 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء أمس الخميس، بزيادة 0.15%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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