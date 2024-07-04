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"مصر للألومنيوم" تثبت أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي

03:08 م الخميس 04 يوليو 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أخطرت المصنعين بتثبيت أسعار الخام خلال شهر يوليو الجاري، وذلك للشهر التالي على التوالي.

وبحسب قائمة أسعار الشركة الجديدة للخام والتي حصلت مصراوي على نسخة منها، سجل سعر طن السلك خلال شهر يوليو الجاري نحو 160.150 ألف جنيه، وبلغ سعر طن السلندرات نحو 145 ألف جنيه، وهي نفس مستويات الأسعار خلال الشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وسجل سعر طن لفات الألومنيوم خلال يوليو الجاري نحو 160.5 ألف جنيه، وسجل سعر الطن شرائح بارد نحو 163 ألف جنيه، وبلغ سعر طن لفات البارد نحو 161 ألف جنيه، وهي نفس أسعار الشهر السابق، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

محمد المهندس لصناعات الهندسية تحاد الصناعات ركة مصر للألومنيوم
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