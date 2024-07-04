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واصف يطالب وزير الصناعة بإزالة العوائق الاستثمارية أمام تصنيع الذهب بمصر

01:44 م الخميس 04 يوليو 2024

إيهاب واصف

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كتبت- شيرين صلاح:

طالب إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بإزالة العوائق الاستثمارية أمام نشاط تصنيع الذهب في مصر.

وأضاف واصف في بيان من الشعبة اليوم الخميس، يأتي ذلك لفتح آفاق واعدة لصادرات المشغولات الذهبية المصرية للخارج، لرفع حصيلة الدولة من الموارد الدولارية في إطار استراتيجيتها لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2024، وذلك في ظل الإمكانيات، والقدرات الهائلة التى تمتلكها مصر، وتجعلها من أكبر 30 دولة مصدرة حول العالم للمشغولات الذهبية.

وأعلن واصف خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، عن تحقيق مصر قفزة نوعية في تصدير المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024.

وأشادت شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة بحركة التغييرات الوزارية الجديدة التي استجابت لتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحسين ورفع مستوى الأداء الاقتصادي بالتركيز على تطوير وتنمية القطاع الصناعي ظهر في فصل ملف التجارة الخارجية عن الصناعة.

وحسب البيان يؤكد ذلك استراتيجية الحكومة نحو دعم القطاع التصديري في الفترة القادمة باعتباره أنه حائط الصد الرئيس للاقتصاد أمام الصدمات.

إيهاب واصف صناعة الذهب المجوهرات اتحاد الصناعات
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