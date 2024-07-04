إيلون ماسك يهدد بيل غيتس بسبب تسلا.. سأمحيك إذا كررتها

كتبت- شيرين صلاح:

حذر إيلون ماسك، مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس بالقضاء على ثروته في حالة القيام بأي محاولة مراهنة ضد لشركة تسلا، وفق لما نقلته مجلة فورتشن يوم الثلاثاء.

ويعتقد ماسك أنه سيحول شركة صناعة السيارات إلى عملاق الذكاء الاصطناعي بقيمة 30 تريليون دولار، بمجرد أن تكمل تسلا تحولها من بيع المركبات الكهربائية، وقبل كل شيء إلى تشغيل أسطول مربح من سيارات الأجرة الآلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، وفق فورتشن.

ووفق العربية، تعود جذور هذا التوتر بين الثنائي، عندما دخلا واجهة بشأن بيع أسهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا". وسخر ماسك حينها علناً من غيتس عبر تويتر لقيامه ببيع أسهم تسلا: بينما يدعي دعم الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.

وكان الخلاف الحقيقي بين الاثنين يدور حول الأعمال الخيرية، والتي قال ماسك إنها "هراء" وإن 20 سنتاً فقط من كل دولار تبرع به سيكون له تأثير فعلي. فيما حاول غيتس أن يريه بعض المشاريع التي أنفق عليها 100 مليون دولار وشهدت تأثيراً كبيراً، حسب العربية.

وتقول فورتشن، إن تحذير ماسك من محو المراكز البيعية المفتوحة على المكشوف أو "Short selling" هو إدعاء جريء لشخص كانت شركته هي الاسم الأسوأ أداء في مؤشر S&P 500 هذا العام.

وأصبح سهم تسلا هو الأسوأ أداءً في مؤشر S&P500 خلال 2024، وتراجع 29% منذ بداية العام الجاري، حسبما ذكرت سي إن بي سي عربية.

وجاءت نتائج أعمال الشركة في تقرير يناير دون التوقعات، في ظل تراجع صافي الأرباح بنحو 40% على أساس سنوي. كما أن المحللين يتوقعون المزيد من الأداء السلبي للشركة التي يديرها ماسك في الربع الأول الجاري، وفق سي إن بي سي.

وانخفضت مبيعات سيارات تسلا بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من العام، وترتب على ذلك تراجع هدف الشركة بزيادة الأحجام من 1.8 مليون سيارة كهربائية العام الماضي إلى 20 مليونًا بحلول عام 2030.

ووفق العربية، كشفتت شركة تسلا يوم الثلاثاء أنها تمكنت من تجنب انخفاض أكثر حدة في مبيعات السيارات في الربع الثاني من خلال تصفية المخزون الزائد. وإن تقليص إنتاج المركبات الكهربائية تراجع إلى أدنى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2022.

ويعني وذلك أن الشركة لديها خلايا بطارية احتياطية يمكنه الآن ضخها في أعماله الثابتة لتخزين الطاقة، مما يزيد من ضعف حجمها القياسي بالفعل في الربع الأول إلى الكمية غير المسبوقة البالغة 9.4 غيغاواط/ساعة والتي تم نشرها.

وأضافت تسلا أنها الآن 100 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون اليومين الماضيين.

يتم تداولها بمعدل 70 ضعف أرباح العام المقبل، وهو مضاعف حاد حتى بالنسبة للأسهم النامية، ناهيك عن تلك التي من المتوقع أن تتقلص إيراداتها وأرباحها في عام 2024.