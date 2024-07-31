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الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بخامس اجتماع في 2024

09:51 م الأربعاء 31 يوليه 2024

البنك المركزي الأمريكي

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كتبت- شيرين صلاح:

ثبت الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في خامس اجتماع له خلال 2024، يوم الأربعاء.

وتتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق 5.25 و5.50%.

وقال الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو بوتيرة قوية وسوق الوظائف لا تزال قوية أيضا ومعدل البطالة ما زال بطيئا، وفق موقع العربية.

وتابع، "التضخم انحسر على مدى العام المنصرم لكنه لا يزال مرتفعا.. حدث مزيد من التقدم المتواضع صوب هدف التضخم البالغ 2%".

ويسعى الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند 2% على المدى الطويل.

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