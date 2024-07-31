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مصرف الإمارات وقطر يُثبتان أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

09:32 م الأربعاء 31 يوليه 2024

مصرف الإمارات المركزي

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كتبت- شيرين صلاح:

ثبت مصرف قطر المركزي ومصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبت الفائدة.

وحسب الموقع الإلكتروني لمصرف ‎الإمارات المركزي، فإن المصرف أبقى على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.4%.

كما أبقى مصرف ‎قطر المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض و6% لإعادة الشراء، وفق ما نُشر على موقعه الإلكتروني.

وثبت الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في خامس اجتماع له خلال 2024، يوم الأربعاء.

وتتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق 5.25 و5.50%.

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