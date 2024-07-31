بسبب المخاوف الجيوسياسية.. خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بشكل طفيف

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولون في 3 بنوك حكومية وخاصة، لمصراوي، إن البنوك شهدت اليوم خروجا طفيفا من الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الأجانب بما أدى إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه بسبب زيادة المخاوف من التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد اغتيال قائد حماس إسماعيل هنية.

وكانت حماس قد أعلنت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء ذلك، في حين قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على ادعاء "حماس" بأن هنية تم اغتياله في "غارة صهيونية" في طهران، وفق ما تناقلته بعض الوكالات.

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين بالسوق المصرفي المصري إلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية تعاملات إمس.

فيما سجل في البنك التجاري الدولي- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.

وأوضح المسؤولون أن هذا الخروج أدى إلى زيادة سعر الدولار بنحو 20 قرشا خلال تعاملات البنوك اليوم، ويرون أن هذا أمرا طبيعيا مع وجود أي توترات جديدة بالمنطقة تشهد خروج من بعض المستثمرين بالأسواق الناشئة ومنها مصر ثم يعودون مرة ثانية.

كانت بيانات البنك المركزي كشفت دخول نحو 21 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في أذون الخزانة خلال أول شهري تحرير سعر الصرف ليصل إجمالي المحفظة إلى رقم قياسي 35.4 مليار دولار بنهاية أبريل.

ويؤثر دخول أو خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة- الأموال الساخنة كما يطلق عليها البعض- في سعر العملات بالدول الناشئة حيث زيادة التدفقات يؤدي إلى تعزيز قوة العملة المحلية مقابل الدولار أما في حال الخروج تسبب في وجود ضغط على العملة الأجنبية وبالتالي خلق ضغط على العملة المحلية.

وتعتمد مصر سعر صرف حر للجنيه يقوم على آلية تحديد قيمة الجنيه وفق العرض والطلب على الدولار والعملات الأجنبية، دون تدخل من البنك المركزي.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي العودة إلى آلية تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة التمويل الأجنبي ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 60%.